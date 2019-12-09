TSK, Tel Abyad kırsalına elektrik getirdi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Rus askeri yetkililerle Ayn İsa bölgesinde gerçekleştirilen görüşmeleriyle Tişrin Barajı'ndan Tel Abyad kırsalına elektrik verilmesi sağlandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, TSK ve diğer kurumların yaptığı çalışmalarla Rasulayn, Derbesiye, Haseke ve kırsal kesimlerini de besleyen Allouk Su Tesisi'nin onarıldığı, su sorununun büyük ölçüde çözüldüğü, elektrik sorununun çözümü içinse harekete geçildiği belirtildi. Açıklamada, Mabruka elektrik trafosunun onarımının büyük oranda tamamlandığı ve Tel Abyad kırsalına elektrik verilmeye başlandığı ifade edildi.