Beyaz Saray'dan Demokratlar'ın "azil maddeleri" açıklamasına tepki

Beyaz Saray, Demokratlar'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik açılan azil sürecinin "görevin kötüye kullanılması ve kongrenin işleyişini engellemek" suçlarına dayandırıldığı açıklamasına tepki gösterdi.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Stephanie Grisham, Temsilciler Meclisinin Adalet Komisyonu Başkanı Jarold Nadler ve Meclis Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'nin azil maddelerine ilişkin yaptığı basın açıklamasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Grisham, "Bugün, Pelosi ve Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Trump göreve başladığı ilk günden bu yana peşinde oldukları sahte bir azil soruşturmasının çıktılarına ilişkin daha önceden kararlaştırdıkları sonuçları açıklayarak, görevi başındaki bir ABD başkanına yönelik mesnetsiz ve partizan bir çabanın içine girdi." değerlendirmesinde bulundu.

Demokratların Trump'a oy veren 63 milyon ABD'linin kararını tersine çevirmeyi istediklerini kaydeden Grisham, "Demokratlar, Trump'ı azletmek konusunda kararlı çünkü seçimlerde onu yenemeyeceklerini biliyorlar." ifadesine yer verdi.

Grisham, "İki mesnetsiz azil maddesinin açıklanması, Trump'a değil, Amerikan halkına zarar vermektedir." görüşünü paylaşarak, Trump'ın hakkındaki suçlamalara Senato'da yanıt vereceğini kaydetti.

Trump ise Pelosi ve Nadler'in açıklamasına Twitter hesabından yaptığı "CADI AVI" nitelendirmesi ile yanıt verdi.

AZİL MADDELERİ AÇIKLANDI

Nadler ve Pelosi bugün azil sürecinin gerekçelerine ilişkin basın açıklaması düzenlemişti.

Azil sürecinin "görevin kötüye kullanılması ve kongrenin işleyişini engellemek" suçlarına dayandırıldığını kaydeden Nadler, "Bugün Anayasa ve ülkemize olan yükümlüğümüz gereğince, Adalet Komitesi olarak ABD Başkanının büyük bir suç işlediğini gösteren iki gerekçe sunuyoruz. Başkanın kişisel çıkarlar için başkanlık gücünü kullanması azledilmesini gerektiren suçlardır." demişti.

AZİL SORUŞTURMASI YENİ YILDA SENATO'DA OLABİLİR

Pelosi ise Komisyon üyelerinin azil sürecinde atılacak adımları en kısa sürede açıklayacaklarını kaydetmişti.

Buna göre, Adalet Komitesinde çarşamba veya perşembe günü söz konusu maddelerin kapsamıyla ilgili tartışmaların yapılması ve sonrasında oylamaya gitmesi bekleniyor. Komitenin bu oylamayı yapmasının ardından azil süreci Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna gönderilecek.

Yaklaşan Noel tatili sebebiyle Demokratlar bu yıl bitmeden söz konusu oylamayı Genel Kurulda yapmak istediklerini daha önce dile getirmişti. Bu oylamanın ardından yeni yılın başlamasıyla birlikte Trump'a yönelik azil süreci Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya taşınmış olacak.

TRUMP'A YÖNELİK AZİL SORUŞTURMASI

Eylül ayında basına sızan ve 25 Temmuz'da yaptıkları telefon görüşmesinde Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e, rakibi Joe Biden ve ailesini soruşturması durumunda ABD'nin ülkesine yardım edeceğini söylediğini iddia eden muhbir raporu, azil soruşturmasının fitilini ateşlemişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, 24 Eylül'de "ABD'nin ulusal güvenliğine zarar verdiği" ve "Başkanlık yeminine ihanet ettiği" gerekçesiyle Trump'a yönelik azil soruşturması sürecini başlattıklarını açıklamıştı. Temsilciler Meclisi, 31 Ekim'de azil soruşturmasının usullerini oylamış ve kamuya açık oturumların yapılmasını kararlaştırmıştı.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi'ndeki kamuya açık oturumlar ise 13-21 Kasım'da yapılmıştı. İstihbarat Komitesi, Trump'ın suçlandığı 300 sayfalık raporunu salı günü kamuoyuna açıklamış ve söz konusu raporu Adalet Komitesi'ne göndermişti. Azil soruşturması kapsamındaki ilk oturumunu çarşamba günü yapan Adalet Komitesi, ikinci oturumunu da pazartesi günü yapmıştı.

ABD yasaları gereği, ilgili komitelerin hazırlayacağı soruşturma raporu sonucunda azil başvurusu Adalet Komitesi'nde kabul edilirse, Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylamaya sunulacak.

Dava taslağı, Temsilciler Meclisi üyelerinin salt çoğunluğunun kabul oyunu alması durumunda bu sefer Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek ve ABD Başkanı Trump'ın yargı süreci başlayacak.

Trump ise azil soruşturmasını "Demokratların cadı avı" olarak nitelendirerek, sürecin başından beri suçsuz olduğunu savunuyor.