Google BERT algoritması 72 dile yayılıyor! Peki nedir bu BERT?

Google, arama sonuçları ile ilgili yepyeni bir algoritmanın 72 dile yayıldığını duyurdu. Bu algoritma ile birlikte her gün milyonlarca insan tarafından ziyaret edilen Google, arama sonuçlarında çok daha farklı sonuçlar gösterecek. Google, BERT algoritmasını "derinden çift yönlü" olarak adlandırıyor, çünkü kelimelerin bağlamsal gösterimleri "derin bir sinir ağının en altından" başlıyor.

Örneğin, 'atlet' kelimesi hem 'kolsuz erkek iç çamaşırı' hem de 'atletizmle uğraşan sporcu' anlamına gelmektedir. BERT ile birlikte her ikisi ile ilgili yapılan aramanın sonuçlarında ne için arandığı ile bağlamı olan farklı gösterimler olması planlanıyor.

BERT ALGORİTMASI NEDİR?

BERT, Google'ın yapılan aramaları daha iyi anlamasını sağlayan bir algoritmadır.

BERT HANGİ DİLLERİ KAPSIYOR?

GoogleSearchLiaison, BERT'in 72 farklı dil için çıktığını belirtti. Kesin bir rakam vermemekle birlikte BERT'nin etkilediği 72 dili listeledi.

BERT ALGORİTA GÜNCELLEMESİ ULUSLARARASI SERP'LERİ (ARAMA MOTORU SONUÇ SAYFALARI) NASIL ETKİLEYECEK?

Google daha önce BERT'in ABD'de İngilizce yapılan aramaların %10'unu etkilediğini belirtmişti. BERT'in dünya genelinde diğer dillerde, benzer oranlarda arama sorgularını etkilemesi bekleniyor.

BERT, Google'ın arama sorgularını nasıl anladığını geliştirmek için uygulamaya sokulmış bir algoritma olma özelliği taşıyor. Dolayısıyla, Google yapılan aramayı daha iyi anlarsa, bu Google'ın organik arama trafiğini en uygun web sayfalarına yönlendirebilme yeteneği kazanacağı anlamına geliyor.

Google, BERT'in arama sonuçlarını nasıl etkileyebileceğine dair birkaç örnek de yayımladı. Bir örnekte, "yetişkinler için matematik alıştırma kitapları" sorgusu ile ilgili sonuçları gösteren SERP (Arama Motoru Sonuç Sayfası) mevcut. Daha önce organik sonuçların en üstünde yer alan Snippet'da, orta okul öğrencileri için hazırlanmış bir ders kitabı çıkıyordu. BERT algoritması uygulandıktan sonra Google, sonuçların başında yer alan Snippet'da "Yetişkinler İçin Matematik" adlı bir kitaba yer verdi.

Google'ın, BERT algoritmasının İngilizce aramalar için uygulamaya alındığına ilişkin yaptığı Ekim duyurusunda BERT'in uluslararasılaşması hakkında bize şu bilgiler veriliyor:

"Google Arama'yı dünyadaki insanlar için daha iyi hale getirmek için BERT' algoritmasını da uygulamaya sokuyoruz. Bu sistemlerin güçlü bir özelliği bir dilde yapılan aramalardan edindiği bilgileri başka dillere uygulayabilmeleridir. Bu yüzden İngilizce dilinde (web içeriğinin büyük çoğunluğunun bulunduğu dil) yapılan iyileştirmelerden öğrenilen modelleri alıp diğer dillere uygulayabiliriz. Bu, Google Arama özelliğinin sunulduğu birçok dilde alakalı sonuçlar ile daha iyi geri dönüş sağlamamıza yardımcı olur."



BERT ULUSLARARASI ÖZELLİĞE SAHİP ÖNE ÇIKAN MAKALELERİ (SNIPPET'LARI) ETKİLİYOR

BERT algoritması, Snippet'lerı da etkiliyor. Bu nedenle, snippet'ların mevcut olduğu yerlerde uluslararası özellikli snippet'larda bir artış veya iyileştirme görebiliriz. Algoritma Uzmanı Dawn Anderson Google'ın yeni algoritmasını yorumladı. Dilbilimciler bile, yapılan bir konuşmanın sadece bir bölümünde geçen bir kelime üzerine saatlerce tartışırken, BERT algoritmasının 11 doğal dil işleme sürecinde son teknolojiyi kullandığını belirten Dawn şu ifadeleri kullandı:

"Peki ya bir sayfanın odağı çok zayıfsa? İnsanlar bile bazen bir konuşma esnasında "amacın ne, burada tam olarak ne demek istiyorsun?" gibi tepkiler veriyor.

Zamirler tarih boyunca ciddi bir sorun olmuştur, ancak BERT bu konuda internet kullanıcılarına ve Google arama sonuçlarına bir nebze yardımcı olmaktadır. BERT'in iki yönlü doğası nedeniyle içerik iyileştirilmiştir. Önemini vurgulamamız, açık yapılar kullanmamız, yapılandırılmamış verileri yarı yapılandırılmış verilere dönüştürmemiz, içerik açısından zayıf sayfalardaki ipuçlarını kullanmanız (örn. Görsel açıdan zengin ancak metin olarak zayıf e-ticaret sayfaları) kullanmamız gerektiğinden 'site içi yönlendirme' (internal) gibi yapmamız gereken çok iş var."



Transformatörlerden Çift Yönlü Kodlayıcı Temsilciliği anlamına gelen BERT, doğal dil işleme ön eğitimi için sinir ağı tabanlı bir tekniktir. En basit tanımıyla, Google'ın arama sorgularındaki kelimelerin içeriğini daha iyi ayırt etmesine yardımcı olmak için kullanacağı bir algoritmadır.

Örneğin, "dokuzdan beşe" ve "beşe çeyrek var" ifadelerinde, "-e" kelimesi, insanlar için daha açık olan ancak arama motorlarında daha az belirgin olan iki farklı anlama sahiptir. BERT'in, daha alakalı sonuçları kolaylaştırmak için bu tür nüansları birbirinden ayırmak için tasarlandığı bildirildi.

Google, Kasım 2018'de BERT'i açık kaynak haline getirdi. Bu, herhangi bir kişinin kendi dil işleme sistemini soru cevaplama veya diğer işler için eğitmek maksadı ile BERT'i kullanabileceği anlamına geliyor.

Yapay sinir algoritmaları, örüntü tanıma amacı ile, çok basit bir şekilde ifade etmek üzere tasarlanmıştır. Görüntü içeriğini kategorize etmek, el yazısını tanımak ve hatta finansal piyasalardaki eğilimleri tahmin etmek, sinir ağları için yaygın gerçek dünya uygulamalarıdır.

DOĞAL DİL İŞLEME NEDİR?

Doğal dil işleme (NLP), bilgisayarların insanların doğal olarak iletişim kurma yollarını anlamalarını sağlamak amacıyla dilbilim ile ilgilenen yapay zeka dalı anlamına gelir.

NLP tarafından mümkün kılınan ilerlemelere örnek olarak sosyal dinleme araçları, sohbetler ve akıllı telefonunuzdaki kelime önerileri sayılabilir.