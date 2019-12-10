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haber: ölüm nedeni belli oldu! Ünlü rapçi neden öldü?

haberi... Ünlü rap şarkıcısı ’ün ölümü hayranlarını yasa boğmuştu. Gerçek adıyla dün akşam Chicago Midway Havalimanı’na gittikten kısa bir süre sonra hayatını kaybetmiş ve ölümü tüm dünyada gündem olmuştu. Henüz 21 yaşındayken ölen ünlü rapçinin ölüm nedeni ile ilgili farklı iddialar ortaya atılmıştı. Peki, Jarad Anthony Higgings (Juice WRLD) neden öldü? İşte rap şarkıcısının ölüm nedeni…

Giriş Tarihi: 10.12.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 12:44
Son dakika haber: Juice WRLD ölüm nedeni belli oldu! Ünlü rapçi Jarad Anthony Higgins neden öldü?

Dünyaca ünlü rap şarkıcısı dün Amerika Birleşik Devletleri Şikago'daki Midway Havalimanı'na ulaştıktan kısa süre sonra ölmüştü. Genç şarkıcının nöbet geçirdiği iddia edilmiş ve Şikago Polis Sözcüsü Anthony Guglielmi yaptığı basın açıklamasında, "Görünürde bir suikast işareti gözükmüyor" demişti. Öte yandan uyuşturucu krizine girdiği yönünde de iddialar ortaya atılmıştı. Ölümü ile hem hayranlarını hem de rap dünyasını yasa boğan 'ün ölüm nedeni resmi olarak açıklandı.

Gelen bilgilere göre, genç şarkıcıya ait jetin pilotunun Şikago polisini arayıp rapçinin "30 kilo uyuşturucu, silah ve zırh delici mermilerle" yolculuk yaptığını ihbar etti.

Sonrasında ise facia zinciri başladı…

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Son dakika haber: Juice WRLD ölüm nedeni belli oldu! Ünlü rapçi Jarad Anthony Higgins neden öldü?
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