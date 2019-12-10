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Kan donduran haberi! Yanlışlıkla tahliye edildi, 11 kişiye tecavüz etti

’de infaz sisteminde meydana gelen açıklık ülkeyi ayağa kaldırdı. Ajansların olarak geçtiği haberde, hırsızlık suçundan hüküm giyen John McCann cezaevinden yanlışlıkla tahliye edildi. Hapisten çıkan John McCann kendini yoğun şekilde uyuşturucu ve alkole verdi. McCann iki hafta içerisinde yaşları 11 ile 71 arasında değişen 11 kadın ve çocuğu silah zoruyla kaçırıp, defalarca cinsel istismarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları ise kan dondurdu.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 22:21 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 22:21
Kan donduran son dakika haberi! Yanlışlıkla tahliye edildi, 11 kişiye tecavüz etti

'den gelen haberi adeta kan dondurdu. İnfaz sisteminde yaşanan bir karışık nedeniyle hırsızlık suçundan hüküm giymiş olan John McCann, hapisten çıktıktan sonra kendisini uyuşturucu ve alkole verdi. İlk cinsel saldırısını Nisan ayında Watford'da gerçekleştiren sapık, iki hafta içerisinde yaşları 11 ile 71 arasında değişen 11 kişiye cinsel saldırıda bulundu. İşte akılalmaz son dakika haberinin ayrıntıları…

KAN DONDURAN OLAY! 11 KİŞİYE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

İngiltere'de infaz sisteminde meydana gelen bir karışıklık nedeniyle hırsızlık suçundan hüküm giydiği için bulunduğu cezaevinden yanlışlıkla tahliye edilen ve hapisten çıktıktan sonra 11 kadın ve çocuğa cinsel saldırıda bulunan John McCann, 33 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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Kan donduran son dakika haberi! Yanlışlıkla tahliye edildi, 11 kişiye tecavüz etti
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