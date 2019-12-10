Kan donduran son dakika haberi! Yanlışlıkla tahliye edildi, 11 kişiye tecavüz etti

İngiltere'den gelen son dakika haberi adeta kan dondurdu. İnfaz sisteminde yaşanan bir karışık nedeniyle hırsızlık suçundan hüküm giymiş olan John McCann, hapisten çıktıktan sonra kendisini uyuşturucu ve alkole verdi. İlk cinsel saldırısını Nisan ayında Watford'da gerçekleştiren sapık, iki hafta içerisinde yaşları 11 ile 71 arasında değişen 11 kişiye cinsel saldırıda bulundu. İşte akılalmaz son dakika haberinin ayrıntıları…

KAN DONDURAN OLAY! 11 KİŞİYE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

İngiltere'de infaz sisteminde meydana gelen bir karışıklık nedeniyle hırsızlık suçundan hüküm giydiği için bulunduğu cezaevinden yanlışlıkla tahliye edilen ve hapisten çıktıktan sonra 11 kadın ve çocuğa cinsel saldırıda bulunan John McCann, 33 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.