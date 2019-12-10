Kremlin duyurdu: İşte Başkan Erdoğan ve Putin görüşmesinde masadaki konular...

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov'a bugünkü basın toplantısında, Erdoğan'ın Libya konusunda Putin'le görüşme talebi çerçevesinde iki lider arasında telefon görüşmesi yapılıp yapılmayacağı soruldu.

Peskov, "Bu görüşme önümüzdeki günlerde yapılacak, hazırlıkları sürüyor" yanıtını verdi.

Rusya'nın Libya konusundaki tutumunun iyi bilindiğini kaydeden Peskov, "Moskova, Libya'daki siyasi ve askeri gerilimin tüm taraflarıyla ilişkileri sürdürüyor ve bizzat çatışmanın taraflarının anlaşma için irade ortaya koymasını destekliyor" dedi.

Peskov, Rusya'nın bu ülkedeki durumu normale döndürecek tüm inisiyatifleri memnuniyetle karşılayacağını sözlerine ekledi.