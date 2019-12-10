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duyurdu! Mehmetçik bir faciayı daha önledi

, Rasulayn'ın doğusunda, sivillere ait bir köy evinin iki ayrı odasına tuzaklanmış 565 havan mühimmatı ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kahraman Komandolarımızın yüksek eğitim seviyesi, tecrübesi ve dikkati sayesinde bir facia daha engellendi. Komandolarımız, Rasulayn’ın doğusunda /’li teröristlerin sivil bir eve tuzakladığı toplam 565 havan mühimmatını etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

DHA Dünya
Giriş Tarihi: 10.12.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 11:22
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Mehmetçik bir faciayı daha önledi

'nca Resulayn'da sivillere ait köy evinin 2 odasında ele geçirilen, birbirine seri bağlanarak, kapı açılınca patlayacak şekilde tuzaklandığı tespit edilen havan mühimmatının imha edildiği açıklandı.



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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Mehmetçik bir faciayı daha önledi
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