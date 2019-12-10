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SON DAKİKA: Genç kadına tecavüz etmeye çalıştı... Yapamayınca diri diri yaktı!

'ın Muzaffarpur kentinden kan donduran bir son dakika haberi geldi. Akrabasını ziyaret ettikten sonra evine dönen bir kadın, kimliği belirlenemeyen bir şahıs tarafından darp edildi. Kadın, tecavüz etmek isteyen saldırgandan kurtulmaya çalışırken başına defalarca darbe aldı. Dehşeti yaşayan kadın hastaneye getirildiğine bedeninin yüzde 80'ninin yandığı tespit edildi. İşte son dakika haberinin kan donduran detayları…

Giriş Tarihi: 10.12.2019 08:18 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 08:19
SON DAKİKA: Genç kadına tecavüz etmeye çalıştı... Yapamayınca diri diri yaktı!

Bir kadın, kendisine tecavüz etmeye teşebbüs eden bir şahıs tarafından yakıldı. Kurban, Muzaffarpur'daki Shri Krishna Tıp Fakültesine ve Hastanesine kaldırıldığında bedeninin yüzde sekseninin yanmış olduğu bildirildi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, Hindistan'ın Muzaffarpur'da kentinde bir kadına tecavüz etme girişiminde bulundu. Kaçmaya çalışan kadını öldüresiye darp eden saldırgan, daha sonra kurbanını otoyol kenarında bir ormanlık alana götürdü. Kurban, Muzaffarpur'daki Shri Krishna Tıp Fakültesine ve Hastanesine yatırıldığında bedeninde yüzde 80'lik yanık tespit edildi.

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SON DAKİKA: Genç kadına tecavüz etmeye çalıştı... Yapamayınca diri diri yaktı!
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