SON DAKİKA: Genç kadına tecavüz etmeye çalıştı... Yapamayınca diri diri yaktı!

Bir kadın, kendisine tecavüz etmeye teşebbüs eden bir şahıs tarafından yakıldı. Kurban, Muzaffarpur'daki Shri Krishna Tıp Fakültesine ve Hastanesine kaldırıldığında bedeninin yüzde sekseninin yanmış olduğu bildirildi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, Hindistan'ın Muzaffarpur'da kentinde bir kadına tecavüz etme girişiminde bulundu. Kaçmaya çalışan kadını öldüresiye darp eden saldırgan, daha sonra kurbanını otoyol kenarında bir ormanlık alana götürdü. Kurban, Muzaffarpur'daki Shri Krishna Tıp Fakültesine ve Hastanesine yatırıldığında bedeninde yüzde 80'lik yanık tespit edildi.