Son dakika haberi: Donarak ölen 7 çocuğu hayata döndürdüler! Yıllar sonra ortaya çıktı…

Danimarka'da okul gezisine çıkan bir grup öğrenci tam anlamıyla dehşeti yaşadı. Arkadaşlarının gözü önünde neredeyse donmuş göle düşen 7 çocuk 6 saat suyun altında kaldıktan sonra yeniden hayata döndürüldü. Olay ile ilgili detaylar ise çekilen bir belgeselle birlikte ortaya çıktı. 'Ölümden Sonra Yaşam: Yedi çocuk ölümden nasıl geri döndü' adlı bir BBC belgeselinde, buzlu bir gölde tekneleri devrildikten sonra ölen yedi çocuğun nasıl hayata döndükleri anlatıldı. Belgeselde, hayatta kalan bir kişinin 20 yaşlarının ortalarında olan Katrine adını verdiği ve Casper'ın 2011'de okul gezilerinin feci bir şekilde nasıl ters gittiğini gösterdiği ortaya çıktı.

İşte mucizevi kurtuluşun detayları...