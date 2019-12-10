SON DAKİKA HABERİ: İki çocuk annesi kadını kanlar içinde buldular! Çığlıklar yükseldi!

İngiltere'de yaşanan korkunç olay herkesi şoke etti. İki çocuk annesi Levi Davis, evine doğru yol alırken bir kamyonetle çarpıştı ve olanlar oldu. Yaşanan kaza sonrası tartışmada sinirler gerilirken olay büyüdü ve kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan iki çocuk annesi kadın hakkında son dakika haberi geldi. İngiltere'de yaşanan korkunç olayın detayları ise tüyler ürpertti. Bıçaklanan kadının görenler olay yerine polis ekiplerini çağırsa da genç kadın kurtarılamadı. Polis ekiplerinden gelen son dakika haberi ise herkesi üzdü.

İşte ayrıntılar…