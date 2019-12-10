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HABERİ: İki çocuk annesi kadını kanlar içinde buldular! Çığlıklar yükseldi!

'nin kentinden gelen haberi şoke etti. Korkunç olay Rushden kasabasında meydana geldi. Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda iki çocuk annesi kadını kanlar içinde görenler neye uğradığını şaşırdı. 25 yaşındaki adlı kadın aracıyla evine doğru yol alırken bir kamyonetle kazaya karıştı. Sonrasında ise sinirler epey bir gerilince yaşanan tartışma kavgaya döndü. Kavga esnasında bıçaklanan kadın kanlar içinde kalırken olayı görenler ise hemen polis ekiplerine durumu bildirdi. Yaşanan korkunç olayın detayları şoke ederken, konu ile ilgili gelen son dakika bilgisi ise herkesi hüzne boğdu.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 15:26 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 15:34
SON DAKİKA HABERİ: İki çocuk annesi kadını kanlar içinde buldular! Çığlıklar yükseldi!

'de yaşanan korkunç olay herkesi şoke etti. İki çocuk annesi , evine doğru yol alırken bir kamyonetle çarpıştı ve olanlar oldu. Yaşanan kaza sonrası tartışmada sinirler gerilirken olay büyüdü ve kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan iki çocuk annesi kadın hakkında haberi geldi. İngiltere'de yaşanan korkunç olayın detayları ise tüyler ürpertti. Bıçaklanan kadının görenler olay yerine polis ekiplerini çağırsa da genç kadın kurtarılamadı. Polis ekiplerinden gelen ise herkesi üzdü.

İşte ayrıntılar…

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SON DAKİKA HABERİ: İki çocuk annesi kadını kanlar içinde buldular! Çığlıklar yükseldi!
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