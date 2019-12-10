Son dakika haberi: Ünlü pop şarkıcısı hayatını kaybetti! Menajeri acı haberi doğruladı

Ajanslar tarafından son dakika olarak duyurulan habere göre, bir süredir tedavi gören ünlü İsveçli pop şarkıcısı 61 yaşında hayatını kaybetti. Roxette grubunun solisti de olan Fredriksson, 2002 yılında beyin tümörü tedavisi görmüştü. Fredriksson'ın hayatını kaybetmesi, ülkesi İsveç başta olmak üzere, birçok yerde üzüntüyle karşılandı. Sanatçının ölüm haberi, solisti olduğu Roxette grubunun resmi Instagram hesabı üzerinden duyuruldu.

ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI

Ünlü şarkıcının hayatını kaybetmesinin ardından, sevenleri de yasa boğulurken; Fredriksson'ın grup arkadaşı Per Gessle, "Sen 40 yıldan uzun bir zamandır en harika dosttun. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" mesajını paylaştı. Öte yandan, şarkıcının ölüm sebebi de açıklandı.

İşte, sosyal medyada da geniş yankı uyandıran son dakika haberinin detayları;