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dakika haberi: pop şarkıcısı hayatını kaybetti! acı haberi doğruladı

Edinilen dakika bilgisine göre, İsveçli pop şarkıcısı, söz yazarı, piyanist ve ressam Marie Fredriksson 61 yaşında hayatını kaybetti. Roxette grubunun solisti de olan Marie Fredriksson, bir süredir tedavi görüyordu. Fredriksson'ın hayatını kaybetmesinin ardından menajerlik şirketi tarafından bir açıklama yapılırken, ünlü şarkıcının 17 yıldır kanserle mücadele ettiği belirtildi. Fredriksson'ın grup arkadaşı Per Gessle, ölüm haberinin ardından, "Sen 40 yıldan uzun bir zamandır en harika dosttun. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" mesajını paylaştı. İşte, kahreden son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 10.12.2019 16:52 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 16:53
Son dakika haberi: Ünlü pop şarkıcısı hayatını kaybetti! Menajeri acı haberi doğruladı

Ajanslar tarafından dakika olarak duyurulan habere göre, bir süredir tedavi gören İsveçli pop şarkıcısı 61 yaşında hayatını kaybetti. Roxette grubunun solisti de olan Fredriksson, 2002 yılında beyin tümörü tedavisi görmüştü. Fredriksson'ın hayatını kaybetmesi, ülkesi İsveç başta olmak üzere, birçok yerde üzüntüyle karşılandı. Sanatçının ölüm haberi, solisti olduğu Roxette grubunun resmi Instagram hesabı üzerinden duyuruldu.

ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI

Ünlü şarkıcının hayatını kaybetmesinin ardından, sevenleri de yasa boğulurken; Fredriksson'ın grup arkadaşı Per Gessle, "Sen 40 yıldan uzun bir zamandır en harika dosttun. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" mesajını paylaştı. Öte yandan, şarkıcının ölüm sebebi de açıklandı.

İşte, sosyal medyada da geniş yankı uyandıran son dakika haberinin detayları;

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Son dakika haberi: Ünlü pop şarkıcısı hayatını kaybetti! Menajeri acı haberi doğruladı
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