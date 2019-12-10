Türkiye’den Nobel’e boykot

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Türkiye, Bosna Hersek'te yaşanan soykırımı inkar eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'den dolayı Nobel Ödül Töreni'ni boykot edecek. Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt, Handke'nin Nobel Edebiyat Ödülü'nü İsveç Kralı Carl 16. Gustaf'dan alacağı ödül törenine davetli olduğu halde katılmayacağını açıkladı. Stockholm'de bir araya gelen dünyanın farklı ülkelerinden gazeteci ve akademisyenler de Handke'nin ödülünün geri alınmasını istedi.