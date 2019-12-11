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'de "yüksek sesi" davasına ret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin () Lefke bölgesinde sesinin yüksek ve rahatsızlığa neden olduğu iddiasıyla 2015'te açılan dava mahkeme tarafından reddedildi. Lefke'de, Feza Güzeloğlu isimli avukat, 2015'te hoparlörden okunan sabah ezanının rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Güzelyurt Kaza Mahkemesine başvurmuştu.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 11.12.2019 16:27 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 16:32
KKTC'de yüksek ezan sesi davasına ret

KKTC Din İşleri Başkanı Talip Atalay, yaptığı yazılı açıklamada, Lefke bölgesindeki camilerde okutulan ezan sesinin yüksek ve rahatsız edici olduğu iddiasıyla Lefke Kaza Mahkemesinde açılan davanın reddedildiğini duyurdu.

Davanın, Vakıflar Örgütü, Din İşleri Başkanlığı ve kendisi lehine sonuçlandığını belirten Atalay, mahkemenin kararında, ezan sesinin "kamuda rahatsızlık yaratmadığı" ve "özel rahatsızlık sebebi sayılmasının mümkün olmadığı" yönünde bulgular bulunduğunu aktardı.

Ezana karşı dava açan avukat Feza Güzeloğlu

MAHKEME SABAH EZANININ OKUNMASINI YASAKLAMIŞTI

Lefke'de, Feza Güzeloğlu isimli avukat, 2015'te hoparlörden okunan sabah ezanının rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Güzelyurt Kaza Mahkemesine başvurmuştu.

Mahkeme, verdiği ara kararla Lefke'de bulunan Şeyh Nazım Camisi (Orta Cami), Pir Paşa Camisi ve Aşağı Cami'de sabah ezanının ve Arapça duaların hoparlörle okunmasını yasaklamıştı.

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KKTC'de "yüksek ezan sesi" davasına ret
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