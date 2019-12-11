Lavrov'un ABD ziyaretinde sert rüzgarlar esti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinde ilk olarak mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü. İkilinin özel görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme gerçekleşti. Son olarak basının karşısına geçen Lavrov ve Pompeo'nun gündemi Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale iddiası oldu. Mike Pompeo, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale etmemesi gerektiğini savunarak, "Rusya veya başka bir devlet demokratik sürecimizi baltalama yönünde adım atarsa, buna yanıt vereceğiz" dedi. Lavrov ise 2016 yılında ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın müdahale ettiği iddialarını yalanlayarak ABD istihbaratının bu yöndeki savlarını 'temelsiz' olarak nitelendirdi. Basın toplantısında Lavrov, ABD ile ilişkileri düzeltmek istediklerini söyleyerek ilişkilerde yeni bir dönem açılması için her iki ülkenin yönetimden bağımsız askeri görevliler ve diplomatlardan oluşan bir ekibin çalışması önerisini sundu. Lavrov ayrıca bu önerilerine dair Pompeo'ya bir sunum gerçekleştirdiklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Lavrov'a Kırım ve Venezuela ağırlıklı görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek Venezuela, Suriye, Ukrayna, Yemen, Afganistan, Kuzey Kore, İran ve Nükleer anlaşma gibi çeşitli konularda karşılıklı fikir alışverişi yaptıklarını söyledi. Kırım konusunda net ifadeler kullanan Pompeo, Rusya'ya karşı yaptırımların bu nedenle süreceğini ve Rusya'nın Kırım'dan çekilerek bağımsız bir yönetime idareyi teslim etmesi gerektiğini söyledi. İran'a karşı yaptırımların artarak devam edeceğini söyleyen Pompeo, savaş istemediklerini fakat ABD ulusal çıkarlarını gözetmeleri gerektiğini ifade etti. Pompeo Venezuela konusunda ise Rusya'dan ülkenin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya desteğini çekmesini istedi.



Lavrov, Trump'la görüştü

Lavrov ile Pompeo zirvesinin ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Beyaz Saray'a giderek ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Beyaz Saray basın servisi tarafından görüşmeye dair açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ABD-Rusya ilişkilerine dair ABD Başkanı Donald Trump'ı bilgilendirdiği ifade edildi. Trump'ın Lavrov'a karşı uyarılarının ifade edildiği açıklamada, "Trump, Rusya'nın ABD'deki seçimlere herhangi bir müdahale girişimi konusunda uyarıda bulundu ve Rusya'yı Ukrayna ile çatışmayı çözmeye davet etti" İfadeleri kullanıldı. Trump'ın ayrıca Çin sorununu da gündeme getirdiği, Rusya ile ABD arasında tutuklu her 2 ülke vatandaşların serbest bırakılması konusunun da ele alındığı belirtildi. Trump'ın Kuzey Kore'nin silahsızlandırılması konusunda Rusya'nın ABD'nin yanında yer alması gerektiği vurgusu yaptığı ifade edildi.

Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşmenin ardından basına açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Trump'ın Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği iddiasıyla ilgili açıklama yaparak, ABD'nin bu suçlamalara dair delilleri yayınlaması gerektiğini söyledi. Trump'a 2 ülke ilişkilerin yeniden güçlenmesi için bir çalışma grubu oluşturulmasından bahsettiğini söyleyen Lavrov, Trump'ın bu öneriye sıcak baktığını ifade etti. Suriye konusunda Trump ile değerlendirme yaptıklarını ifade eden Lavrov, bu konuda ABD ve Rusya'nın Suriye'de savaşın sonlanması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını vurguladı. Lavrov son olarak Trump ile görüşmesinde ABD'nin Rusya'ya yaptırımlarının da ele alındığını belirtirken bu konuda ABD'nin yaptırımları suistimal ettiğini söyleyerek ABD'yi eleştirdi. Lavrov öte yandan Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması (START) konusunda da ABD tarafına önerilerini sunduklarını ve bu anlaşmayı 2026 yılına kadar uzatmayı istediklerini ifade etti.

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