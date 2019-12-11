Maarif Okulları dereceye doymuyor

BUGÜN NELER OLDU

Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren Maarif Okulları bulundukları ülkelerdeki başarılarıyla göz dolduruyor. Kuzey Makedonya'nın Tetova şehrinde bulunan Maarif Okulları bilim dalında gösterdiği büyük başarıyla kaliteli eğitim veren kurumlar arasında yerini aldı. Aziz Kiril ve Metodi Üniversitesi'nin her yıl ülke çapında düzenlediği liselerarası "Bilim Ayı" proje yarışmasına 14 farklı projeyle katılan Maarif okulunun öğrencileri birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleriyle derece aldı. 35 okulun 199 bilim projesiyle yarıştığı organizasyonda matematik alanında Maarif Okulları öğrencisi Azize Süleymani birincilik ödülünü kazandı. Biyoloji alanında ise Yasin Kuçlar ve Adem Terziu adlı öğrenciler ikincilik ve üçüncülük ödüllerini kazandı.