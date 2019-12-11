Makedonya-Türkiye Ticaret Odası 10. yıl dönümünü kutladı

Ülkenin üst düzey yöneticilerinin yanısıra işadamlarınında yoğun katılım gerçekleştiği resepsiyonda konuşan MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski, üyelerinin 15 binden fazla istihdam sağladığını belirterek Kuzey Makedonya'da 2 milyar avroluk doğrudan Türk yatırımı bulunduğunu belirtti. Kuzey Makedonya'nın daha müreffeh bir ülke olması ve ülkeye ciddi yatırımlar getirmesi için çabaladıklarını dile getiren Ademoski, "MATTO'nun insani amaçlara da katkı sağladığını ifade etmek isterim. Ülkedeki üniversiteler ve liselerde okuyan öğrencilere burs sağlamaktadır. Gururla ifade edebilirim ki bizim odamız bugüne kadar 208 üniversite ve lise öğrencisine burs sağladı." diye konuştu.

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