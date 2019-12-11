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Makedonya-Türkiye 10. yıl dönümünü kutladı

Makedonya-Türkiye Ticaret Odasının () kuruluşunun 10. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Makedonya‘nın başkenti Üsküp’te bir resepsiyon düzenlendi.

FURKAN HAYKIR FURKAN HAYKIR Dünya
Giriş Tarihi: 11.12.2019 17:39 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 17:43
Makedonya-Türkiye Ticaret Odası 10. yıl dönümünü kutladı

Ülkenin üst düzey yöneticilerinin yanısıra işadamlarınında yoğun katılım gerçekleştiği resepsiyonda konuşan MATTO Başkanı Aydoğan Ademoski, üyelerinin 15 binden fazla istihdam sağladığını belirterek Kuzey Makedonya'da 2 milyar avroluk doğrudan Türk yatırımı bulunduğunu belirtti. Kuzey Makedonya'nın daha müreffeh bir ülke olması ve ülkeye ciddi yatırımlar getirmesi için çabaladıklarını dile getiren Ademoski, "MATTO'nun insani amaçlara da katkı sağladığını ifade etmek isterim. Ülkedeki üniversiteler ve liselerde okuyan öğrencilere burs sağlamaktadır. Gururla ifade edebilirim ki bizim odamız bugüne kadar 208 üniversite ve lise öğrencisine burs sağladı." diye konuştu.

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Makedonya-Türkiye Ticaret Odası 10. yıl dönümünü kutladı
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