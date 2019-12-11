Nobel’e tepki yağdı

BUGÜN NELER OLDU

Bosna'daki savaşta (1992-1995) bölgede görev yapmış çok sayıda ünlü gazeteci ve foto muhabiri o döneme ait görseller ve mesajlar paylaşarak, bu yıl Nobel Edebiyat Ödülü'nün Srebrenitsa'daki soykırımı inkar eden Avusturyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine tepki gösterdi. Stockholm'de dün gece yapılan ödül töreni öncesi, eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e hayranlığı ile tanınan yazar Handke'ye ve İsveç Kraliyet Akademisi Nobel Komitesine tepkiler sürdü. Bosna'daki savaşta görev yapmış çok sayıda gazeteci ve foto muhabiri, "Bosna Savaş Muhabirleri" (#BosniaWarJournalists) etiketiyle Twitter üzerinden paylaştıkları mesajlar Handke'ye ödül verilmesini protesto etti. Peter Handke'ye yönelik İsveç'in başkenti Stockholm'de de protesto eylemi düzenlendi.CNN editörlerinden Christiane Amanpour, Srebrenitsa'daki soykırımda öldürülenlerin defnedildiği Potoçari Anıt Mezarlığı'nda çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, "Oradaydım. Hepimiz kimin suçlu olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye, Nobel Edebiyat Ödülü'nün Handke'ye verilmesine tepki olarak törene katılmadı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, ödüle tepki gösterirken "Böyle bir caniyi destekleyen de en az o cani kadar işlenen suçlardan sorumludur" açıklamasında bulundu. Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, de "Bugün soykırım ödüllendirildi" dedi.