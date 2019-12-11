Son dakika haberi: Yan masada konuşulanlara seyirci kalamadı ve... Genç kadına hayatının kâbusunu yaşattı!

İngiltere, bir süredir 25 yaşındaki güzellik uzmanı Natasha Tourmentin'in başına gelen vahim olayı konuşuyor. Ülke ajansları tarafından da son dakika olarak duyurulan olay, her bir satırı ile tüyler ürpertiyor. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşında bir çocuk annesi Natasha Tourmentin, yakın bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için Londra'da bulunan en güzide restoranlardan birisine gitti. Natasha ve arkadaşları bir yandan DJ'in müzikleriyle eğlenirken diğer yandan ise yemeklerini yiyip doğum günü organizasyonunun keyfini çıkartıyorlardı.

GENÇ KADINA HAYATININ KÂBUSUNU YAŞATTILAR!

Tourmentin, sadece dakikalar sonra hayatının kâbusunu yaşayacağından habersiz olarak, lüks eğlence mekanında eğlenmeye devam etti. Öyle ki, kısa bir süre sonra kendisini yerde kanlar içerisinde bulan talihsiz kadın; neye uğradığını anlayamadı ve büyük bir şaşkınlık geçirdi. Olay yerine polis ekipleri çağrılırken; genç kadın hastaneye kaldırıldı. İngiliz basını, eğlence mekanında yaşan bu olayın üzerine giderken; o an yaşananları detayları ile kamuoyuna paylaştı.

İşte, son dakika haberinin ayrıntıları;