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dakika haberi: masada konuşulanlara seyirci kalamadı ve... kadına hayatının kâbusunu yaşattı!

İngiltere'de yaşanan ve ülke ajansları olarak dakika olarak duyurulan haber, her bir satırı ile adeta tüyleri diken diken ediyor. Zira, 25 yaşındaki güzellik uzmanı Natasha Tourmentin'in başına gelenler, insanı dehşeti düşürüyor. Yakın arkadaşının doğum gününü kutlamak için Londra'daki en ünlü restoranlardan birisine giden Tourmentin, başına gelecek vahim olaydan habersiz eğleniyordu. Çok kısa bir süre sonra, hayatının kâbusunu yaşayan kadın, yerde kanlar içerisinde kaldı. Ne olduğunu anlayamadığını belirten Natasha Tourmentin, uğradığı saldırı neticesinde hastaneye kaldırıldı. Ülke ajansları tarafından bu olayın üzerine gidilirken, birçok detay da kamuoyu ile paylaşıldı. İşte, son dakika haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 11:21 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 11:32
Son dakika haberi: Yan masada konuşulanlara seyirci kalamadı ve... Genç kadına hayatının kâbusunu yaşattı!

İngiltere, bir süredir 25 yaşındaki güzellik uzmanı Natasha Tourmentin'in başına gelen vahim olayı konuşuyor. Ülke ajansları tarafından da dakika olarak duyurulan olay, her bir satırı ile tüyler ürpertiyor. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşında bir çocuk annesi Natasha Tourmentin, yakın bir arkadaşının doğum gününü kutlamak için Londra'da bulunan en güzide restoranlardan birisine gitti. Natasha ve arkadaşları bir yandan DJ'in müzikleriyle eğlenirken diğer yandan ise yemeklerini yiyip doğum günü organizasyonunun keyfini çıkartıyorlardı.

GENÇ KADINA HAYATININ KÂBUSUNU YAŞATTILAR!

Tourmentin, sadece dakikalar sonra hayatının kâbusunu yaşayacağından habersiz olarak, lüks eğlence mekanında eğlenmeye devam etti. Öyle ki, kısa bir süre sonra kendisini yerde kanlar içerisinde bulan talihsiz kadın; neye uğradığını anlayamadı ve büyük bir şaşkınlık geçirdi. Olay yerine polis ekipleri çağrılırken; kadın hastaneye kaldırıldı. İngiliz basını, eğlence mekanında yaşan bu olayın üzerine giderken; o an yaşananları detayları ile kamuoyuna paylaştı.

İşte, son dakika haberinin ayrıntıları;

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Son dakika haberi: Yan masada konuşulanlara seyirci kalamadı ve... Genç kadına hayatının kâbusunu yaşattı!
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