Trump’tan Yahudilere: Acımasız katillersiniz

BUGÜN NELER OLDU

2020'dekibaşkanık seçimleri için mitinglere başlayan ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki seçim konuşmasında Yahudilerle ilgili akıl almaz sözler söylerken, bir yandan da İsrail'e karşı eleştirileri tiye aldı. Florida'da İsrail Amerikan Konseyi Zirvesi'ne katılan Trump, İsrail için "en yakın dostuyum" derken, sözlerine "Sizler acımasız katillersiniz. Hiç de iyi insanlar değilsiniz. Ama bana oy vermek zorundasınız. Başka seçeneğiniz yok" diye devam etti. Trump, "Benden hoşlanmasanız bile ki bazılarınız hoşlanmıyor. Bazılarınız aslında benim de hiç hoşuma gitmiyor. Yine de benim en büyük destekçilerim olacaksınız, çünkü onlar kazanırlarsa 15 dakika içinde işsiz kalacaksınız" sözleriyle birçok Yahudi grubundan ağır eleştiri aldı.