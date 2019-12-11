Türkiye'nin tarihi hamlesinin ardından Rumlar panikte! İtalya ve Fransa ile birlikte...

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından yapılacağı açıklanan tatbikat, Güney Kıbrıs kara sularında icra edilecek.
AKDENİZ'DE SULAR ISINIYOR!
Öte yandan İtalya da, Doğu Akdeniz'de devriye görevi yapan savaş gemisini Güney Kıbrıs'a gönderdi. Martinengo adlı fırkateyn Larnaka Limanı'na demirledi.
Rum medyası da, İtalyan Gazetesi La Repubblica'nın haberini öne çıkardı. Habere göre gazeteye konuşan İtalyan yetkililer, "Ankara'ya mesaj açıktır; bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız" dedi.İŞTE TÜRKİYE'NİN LİBYA İLE VARDIĞI VE AKDENİZ'DE DENGELERİ DEĞİŞTİREN MUTABAKATIN TÜM DETAYLARI...