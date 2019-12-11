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'nin tarihi hamlesinin ardından Rumlar panikte! İtalya ve Fransa ile birlikte...

ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat bölgedeki birçok ülkede adeta panik yarattı. Rum , Fransa ve İtalya ile birlikte yarın ortak tatbikat yapacaklarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 16:30
Türkiye'nin tarihi hamlesinin ardından Rumlar panikte! İtalya ve Fransa ile birlikte...

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırmasına dair mutabakat muhtırasının imzalanmasının ardından yapılacağı açıklanan tatbikat, Güney Kıbrıs kara sularında icra edilecek.

AKDENİZ'DE SULAR ISINIYOR!

Öte yandan İtalya da, Doğu Akdeniz'de devriye görevi yapan savaş gemisini Güney Kıbrıs'a gönderdi. Martinengo adlı fırkateyn Larnaka Limanı'na demirledi.

Rum medyası da, İtalyan Gazetesi La Repubblica'nın haberini öne çıkardı. Habere göre gazeteye konuşan İtalyan yetkililer, "Ankara'ya mesaj açıktır; bayrağımızı göstermemiz gerekiyorsa hazırız" dedi.

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Türkiye'nin tarihi hamlesinin ardından Rumlar panikte! İtalya ve Fransa ile birlikte...
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