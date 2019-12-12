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'da altın madeninde göçük: 5 ölü

'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Ragistan ilçesinde bir altın madeninde meydana gelen göçük sonucu 5 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 12.12.2019 09:57

Badahşan Valiliği Sözcüsü Nik Muhammed Nazari, basına yaptığı açıklamada, Ragistan ilçesindeki altın madeninde işçilerin çalıştığı sırada göçük meydana geldiğini belirtti.

İlk belirlemelere göre 5 işçinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nazari, 5 işçinin de yaralandığını söyledi.

Nazari, 35 işçinin göçük altında kaldığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

Öte yandan ocak ayında da Badahşan'ın Kohistan ilçesindeki altın madeninde meydana gelen göçük sonucu 30 işçi hayatını kaybetmişti.

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Afganistan'da altın madeninde göçük: 5 ölü
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