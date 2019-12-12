İngiltere seçiminin kilidi Müslümanlar

İSLAMOFOBİ

BORİS

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BUGÜN NELER OLDU

İngiltere'de son dönemin sonucu en çok merakla beklenen genel seçimi bugün yapılacak. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) sürecine yönelik tartışmalar ve iktidardaki Muhafazakar Parti'yle ana muhalafetteki İşçi Partisi'nin birbirine taban tabana zıt olan ülke vizyonları seçimdeki heyecanı en üst seviyeye çıkardı.Anadolu Ajansı'na konuşan Londra merkezli Cordoba Vakfı'nın Araştırma Grubu Başkanı Abdullah Faliq de seçimi "tarihi önemde" görüyor.İngiltere'deki 2 milyonu aşkın Müslüman'ın pek çok seçim bölgesinde mücadelenin kaderini etkileyecek büyüklükte olduğunu anlatan Faliq, Müslüman seçmenin oyunu etkileyecek faktörlerin de İslamofobi ile iş yerinde ve eğitimde ayrımcılık gibi konular olacağını kaydetti.Faliq, "Brexit tartışmasının da içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, ülkede işler hiç de kolay değil. Tescilli ırkçılar ve tescilli İslamofoblar ile aşırı sağ gruplar siyasi arenaya çıkıyor ve göç, güvenlik ve terör konularını kampanyalarının merkezine koyuyorlar" değerlendirmesinde bulundu.İngiltere'de 500 kadar cami ve derneği çatısı altında toplayan, ülkenin en büyük Müslüman sivil toplum platformu Britanya Müslüman Konseyi'nin (MCB) seçim koordinatörü Zainab Gulamali bu seçimde Müslümanlar için birinci meselenin İslamofobi olduğunu söyledi. Gulamali, İşçi Partisi'nin, Liberal Demokrat Parti'nin ve bazı daha küçük partilerin İslamofobiyle mücadeleye manifestolarında yer verdiğine dikkat çekerek, "Maalesef İslamofobiyle mücadeleye dönük açık bir taahhüdü Muhafazakar Parti manifestosunda göremiyoruz" dedi.YouGov şirketi tarafından yapılan son kamuoyu araştırması, Muhafazakar Parti'yle Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi arasındaki farkın kapandığını gösterdi. Yine de araştırmaya göre Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti 650 üyeli Avam Kamarası'nda yüzde 43 oyla 339 sandalye kazanacak ve 28 sandalyelik bir çoğunluğa sahip olacak.