İstanbul’da Mısır yürüyüşü

BUGÜN NELER OLDU

Mısırlı Mahpuslar İçin Dayanışma Grubu, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında, Mısır cezaevlerindeki ağır koşullara dikkati çekmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Fatih Camisi'nde yatsı namazının ardından bir araya gelen, yakınları Mısır'daki cezaevlerinde bulunanların yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşu ve meslek grubu üyeleri, "Müslüman Zulme Boyun Eğmez" yazılı pankart açtı.Mısır'da cezaevinde bulunan İhvan liderlerinden Muhammed el-Biltaci'nin eşi ve darbe karşıtı gösteride öldürülen Esma el-Biltaci'nin annesi Sena el-Biltaci, Mısır yönetiminin içerideki 60 bin insanı, günden güne erimesine izin vererek, kendi hallerinde ölüme terk ettiğini ifade etti. Gruptakiler konuşmaların ardından dağıldı.