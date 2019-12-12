Londra polisi ‘en küçük kurban’ cinayetinin görüntülerini yayınladı

Londra'nın Bickley Caddesi'nde motosikletiyle gitmekte olan Jaden Moodie'ye, uyuşturucu satıcısı Ayoub Majdouline önce arabayla çarptı ve Moodie'yi motosikletinden yere düşürdü. Hafif yaralanan 14 yaşındaki çocuğun yanına gelen uyuşturucu satıcısı, yerde yatan Moodie'yi defalarca bıçaklayarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan uyuşturucu satıcısı Ayoub Majdouline, çıkarıldığı mahkemede jüri tarafından suçlu bulunarak tutuklandı. Savcı, küçük çocuğun 14 saniye dayanabildiğini ve katilin karşısında hiç sansı olmadığını açıkladı. 18 Aralık'ta hâkim tarafından alacağı ceza açıklanmadan önce Metropolitan Polisi tarafından cinayetin görüntüleri yayınlandı. Polis, Jaden Moodie'nin 2019 yılında Londra'da 'cinayete kurban giden en genç kişi' olduğunu duyurmuştu.

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