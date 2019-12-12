Nobel utancına tepkiler çığ gibi

BUGÜN NELER OLDU

Bosna Hersek soykırımı inkâr eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel ödülü verilmesine yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. Bölgedeki siyasi ve entelektüellerin açıklamaları şöyle:Soykırımı destekleyen birisinin ödüle layık görülmesi Nobel ödüllerinin kaldırılmasını gerektirir.Bosna Hersek ve dünya kamuoyu, Handke'yi sadece yazar olarak değil, savaşta insanlığa karşı işlenen suçları ve Srebrenitsa soykırımını inkâr eden biri olarak da tanıyor.Bu korkunç mesaj, geçmişle yüzleşilmesine, bu bölgelerde barışın sağlanmasına veya savaş suçları ve suçlularının övülmesine yer olmayan daha iyi bir geleceğin inşa edilmesine kesinlikle katkı sağlamayacaktır.Türkiye'nin törene katılmama kararı, soykırım kurbanı Boşnaklar ile ne kadar güçlü bağlara sahip olduğunu bir kez daha gösteriyor.İslam ülkeleri arasında lider olan Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde, özellikle de son 20 yılda haksızlığa uğrayan tüm halkların ve hak ve özgürlükleri ellerinden alınan herkesin çıkarlarını savunmaktadır.Handke'ye Nobel Ödülü yeni bir teşhirciliktir.Bakanlığımız, Slobodan Miloşeviç'in 90'lı yıllardaki politikasını destekleyen bir kişiye Nobel Ödülü verilmesi yüzünden endişe duyuyor.İsveç'teki Arnavutluk Büyükelçisi, Handke'ye Nobel Ödülü verilmesini boykot edecektir.10 Aralık İnsan Hakları Günü, tarihteki en kara günlerden birine dönüştü.Bu karar, Nobel Komitesi'ni soykırımı inkar edenlerin tarafına yerleştiren medeniyet ve ahlak çöküşüdür.Ödül Komitesi, bugünün dünyasının edebiyatını, yani edebiyatın siyaset ve ideolojinin kölesi olduğu gerçeğini kabullenmiş gibi görünüyor.Nobel KomitesiHandke'ye ödülvererek ahlakîpusulasını tamamenkaybetti.Ödül kararıkabul edilemez.Kosova'nınİsveç'tekiBüyükelçisiShkendija Geri-Sherifi'nin töreniboykot etti.