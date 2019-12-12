Nobel utancına tepkiler çığ gibi

Bosna Hersek soykırımı inkâr eden ve her fırsatta eski Sırp lider Slobodan Milosevic'e duyduğu hayranlığı dile getiren Avusturyalı yazar Peter Handke'ye Nobel ödülü verilmesine yönelik tepkiler çığ gibi büyüyor. Bölgedeki siyasi ve entelektüellerin açıklamaları şöyle:
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:
Soykırımı destekleyen birisinin ödüle layık görülmesi Nobel ödüllerinin kaldırılmasını gerektirir.
Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Hırvat Üye Jeylko Komşiç:
Bosna Hersek ve dünya kamuoyu, Handke'yi sadece yazar olarak değil, savaşta insanlığa karşı işlenen suçları ve Srebrenitsa soykırımını inkâr eden biri olarak da tanıyor.
Bosna Hersek İslam Birliği Reisul-Uleması Hüseyin Efendi Kavazoviç:
Bu korkunç mesaj, geçmişle yüzleşilmesine, bu bölgelerde barışın sağlanmasına veya savaş suçları ve suçlularının övülmesine yer olmayan daha iyi bir geleceğin inşa edilmesine kesinlikle katkı sağlamayacaktır.
Alija Enstitüsü Başkanı Admir Mulaosmanoviç:
Türkiye'nin törene katılmama kararı, soykırım kurbanı Boşnaklar ile ne kadar güçlü bağlara sahip olduğunu bir kez daha gösteriyor.
Türkiye-Bosna Hersek Dostluk Derneği Genel Başkanı Rizvan Haliloviç:
İslam ülkeleri arasında lider olan Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde, özellikle de son 20 yılda haksızlığa uğrayan tüm halkların ve hak ve özgürlükleri ellerinden alınan herkesin çıkarlarını savunmaktadır.
Bağımsız Entellektüeller Birliği "Krug 99":
Handke'ye Nobel Ödülü yeni bir teşhirciliktir.
Hırvatistan Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanlığı:
Bakanlığımız, Slobodan Miloşeviç'in 90'lı yıllardaki politikasını destekleyen bir kişiye Nobel Ödülü verilmesi yüzünden endişe duyuyor.
Arnavutluk Dışişleri Bakanı Vekili Gent Cakaj:
İsveç'teki Arnavutluk Büyükelçisi, Handke'ye Nobel Ödülü verilmesini boykot edecektir.
Kanada Soykırımı Araştırma Enstitüsü Başkanı Emir Ramiç:
10 Aralık İnsan Hakları Günü, tarihteki en kara günlerden birine dönüştü.
Demokratik Eylem Partisi (SDA):
Bu karar, Nobel Komitesi'ni soykırımı inkar edenlerin tarafına yerleştiren medeniyet ve ahlak çöküşüdür.
Edebiyatçı profesör Almir Başoviç:
Ödül Komitesi, bugünün dünyasının edebiyatını, yani edebiyatın siyaset ve ideolojinin kölesi olduğu gerçeğini kabullenmiş gibi görünüyor.
Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Boşnak Üyesi Şefik Caferoviç:
Nobel Komitesi
Handke'ye ödül
vererek ahlakî
pusulasını tamamen
kaybetti.
İsveç'te yaşayan Bosna Hersekli siyasetçi Alen Musaefendiç:
Ödül kararı
kabul edilemez.
Kosova Dışişleri Bakanı Vekili Behçet Pacolli:
Kosova'nın
İsveç'teki
Büyükelçisi
Shkendija Geri-
Sherifi'nin töreni
boykot etti.