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Rusya- arasında diplomat krizi: Bakanlığa çağıracak

Rusya tarafından yapılan açıklamada, Berlin Büyükelçiliğinde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı sınır dışı etme kararı sebebiyle 'nın Rusya Büyükelçisi'nin bugün içerisinde bakanlığa çağrılacağı bildirildi.

Giriş Tarihi: 12.12.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 09:59
Rusya-Almanya arasında diplomat krizi: Bakanlığa çağıracak

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Berlin Büyükelçiliğinde istihbaratçı olarak görev yapan iki diplomatı sınır dışı etme kararı sebebiyle Almanya'nın Rusya Büyükelçisi'nin bugün içerisinde bakanlığa çağrılacağı bildirildi.

Geçtiğimiz 4 Aralık günü Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Viyana Sözleşmesi'nin 9. maddesi uyarınca Rusya'nın Berlin Büyükelçiliğindeki iki çalışanın "persona non grata" (istenmeyen kişi) ilan edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, bu adımın, 23 Ağustos'ta Berlin'deki Tiergarten Parkı'nda işlenen Tornike K. cinayetinin aydınlatılmasında Rus makamlarının iş birliği yapmadığı gerekçesiyle atıldığı ifade edilmişti.

NE OLMUŞTU?

Tornike K. 23 Ağustos'ta Tiergarten Parkı'nda silahla vurularak öldürülmüştü.

Cinayet zanlısı Rus vatandaşı Vadim K. gözaltına alınmış, olayda kullanılan silah da ele geçirilmişti.

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Rusya-Almanya arasında diplomat krizi: Bakanlığa çağıracak
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