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: Et yiyen bakteri kabusu geri döndü! Genç kadının hayatı karardı!

'nin eyaletinde yaşanan haberi herkesi korkuttu. 22 yaşındaki , güzellik uzmanlığı yaparak hayatını kazanıyordu. Genç, güzel, enerjik ve hayat dolu olan kadın öncesi yakınlarında bir klinikte ufak bir operasyon geçirdi. Ameliyatın ardından kötüleşen genç kadın acil olarak hastaneye kaldırıldı. Genç kadın, et yiyen bakteri kapmış ve hayatı o an kararmıştı. Kalbi duran kadın yaşam ünitesine bağlandı. Hayati tehlikesi süren kadın hakkında geldi. İşte konu ile ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 12.12.2019 13:36 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 13:36
SON DAKİKA: Et yiyen bakteri kabusu geri döndü! Genç kadının hayatı karardı!

Genç, güzel ve hayat dolu bir kadın olan isimli 22 yaşındaki kadın hakkında haberi geldi. 'nin Nevade eyaletinde yaşayan ve güzellik uzmanlığı yapan kadın öncesi 'ta bir klinikte ufak bir operasyon geçirmek istemişti. Ancak bu saatten sonra yaşamının tamamen değişeceğini bilemedi. Et yiyen bakteri virüsünü kapan genç kadının kalbi durdu ve yaşam ünitesine bağlı olarak yaşıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre; yaşam mücadelesi veren kadına sosyal medya hesaplarından destek mesajları yağıyor.

İşte konu ile ilgili ayrıntılar…

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SON DAKİKA: Et yiyen bakteri kabusu geri döndü! Genç kadının hayatı karardı!
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