SON DAKİKA: Et yiyen bakteri kabusu geri döndü! Genç kadının hayatı karardı!

Genç, güzel ve hayat dolu bir kadın olan Ashleigh Cope isimli 22 yaşındaki kadın hakkında son dakika haberi geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevade eyaletinde yaşayan ve güzellik uzmanlığı yapan kadın Şükran Günü öncesi Las Vegas'ta bir klinikte ufak bir operasyon geçirmek istemişti. Ancak bu saatten sonra yaşamının tamamen değişeceğini bilemedi. Et yiyen bakteri virüsünü kapan genç kadının kalbi durdu ve yaşam ünitesine bağlı olarak yaşıyor. Edinilen son dakika bilgisine göre; yaşam mücadelesi veren kadına sosyal medya hesaplarından destek mesajları yağıyor.

İşte konu ile ilgili ayrıntılar…