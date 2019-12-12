Son Dakika Haberi: Evine yerleştirdiği gizli kameradaki görüntüleri izleyince beyninden vuruldu! En yakın arkadaşı...

İngiltere, bir süredir gizli kameranın ortaya çıkardığı bir gerçeği konuşuyor. Olayın detayları insanı o kadar hayrete düşürüyor ki, sosyal medyada da en çok paylaşılan son dakika haberleri arasında öne çıkıyor. Temizlik hizmetleri veren bir şirkette yönetici olarak çalışan 27 yaşındaki Samantha Wood, ülkenin Hull kentinde küçük oğlu ile mütevazı bir evde yaşıyorlardı. Samantha, evinde gerçekleşen ve kafasında şüphe yaratan bir dizi olaylardan şüphelendi. Bunların devamlı tekrarlanmasının akabinde, çareyi gizli kamera satın almakta buldu. Evindeki salona satın aldığı gizli kamerayı yerleştiren genç kadın, görüntüleri izlediğinde ise beyninden vurulmuşa döndü.

EN YAKIN ARKADAŞI TARAFINDAN...

Samantha, görüntülere inanamadı ve tekrar tekrar izledi. Gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı ve en yakın arkadaşı tarafından sırtından vurulduğunu anladı. Bu durumu da, ''Böyle bir şeye nasıl tenezzül edebildiğini aklım almıyordu'' şeklinde açıklayacaktı.

İşte, o görüntüler ve son dakika haberinin detayları