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’deki gelirlerine el konulamaz

Giriş Tarihi: 12.12.2019
Suriye’deki petrol gelirlerine el konulamaz
Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörü olduğu Astana süreci kapsamında Kazakistan başkenti Nursultan'da yürütülen görüşmelerin 14'üncü turu dün sona erdi. Görüşmelerin sonunda Türkiye, Rusya ve İran tarafından kabul edilen ortak bildiride, "Garantör ülkeler, Suriye'ye ait olması gereken petrol gelirlerine hukuka aykırı olarak el koyulmasından ve bunların kullanılmasından duydukları rahatsızlığı dile getirdi" dendi. Garantör ülkeler, Adana Anlaşması'nın önemine de vurgu yaptı.
Ortak bildiride "Garantör ülkeler, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu istişare etti ve bu bölgede uzun vadeli istikrar ve güvenliğin ancak Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıyla sağlanabileceği konusunda mutabık kaldı" denildi.
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Suriye’deki petrol gelirlerine el konulamaz
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