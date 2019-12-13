ABD Senatosu’nun ‘soykırım’ yalanı siyasi ve korkakça

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarını sözde 'soykırım' olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Karar siyasi bir gösteriden ibarettir. Hukuki bağlayıcılığı ve geçerliliği yoktur. Tarihi siyasi amaçlar için kullananlar gerçeklerle yüzleşmek istemeyen korkaklardır" dedi. Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, "Şanlı tarihimizi keyfince yeniden yazmak, geçmişleri kan, gözyaşı ve zulüm hikayeleriyle dolu olanların haddine değildir. Utanın" ifadesini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de yok hükmündeki kararı kınarken, "Umut ederim bu hatalarından dönerler" dedi. Kararın ikili ilişkilerin geleceğini tehlikeye attığını belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sorumsuz ve akıl dışı hareketler olarak not edilecek" açıklamasını yaptı. Karar, TBMM Genel Kurulu'nda da kınandı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kararın Türkiye için yok hükmünde olduğuna dikkat çekerek, "Tarihi meselelerin dünya siyasetine nasıl alet edildiğini bir kez daha gördük" dedi. MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül de kararın yok hükmünde olduğunu vurguladı.