Fanatik Yahudiler yine küstahlaştı

BUGÜN NELER OLDU

İSRAIL polisinin eşlik ettiği onlarca fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. Polis korumasındaki 110 fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan girerek Harem-i Şerif'e baskın düzenledi. Baskına bazı istihbarat elemanlarının da katıldığı ifade edildi. Öte yandan, Filistin köyü Manşiya Zabda'ya önceki gece kimliği belirlenemeyen kişilerce ırkçı saldırılar düzenlendi. Evlerin duvarlarına Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed aleyhine yazılar yazıldı. Araplara ağır hakaretler edilirken araçlara da zarar verildi.