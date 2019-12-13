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‘Hiçbir ülke ile mücadelede Türkiye’nin yerini dolduramaz’

Giriş Tarihi: 13.12.2019
‘Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye’nin yerini dolduramaz’
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinin ardından Brüksel'deki basın toplantısında Türkiye'ye övgülerde bulundu. Bir gazetecinin Bulgaristan'ın NATO'da Türkiye'nin yerini alıp alamayacağını sorması üzerine Borisov, Bulgaristan'ın hiçbir ülkenin yerini almaya çalışmadığını kaydetti. Borisov, "Hiçbir ülke DEAŞ'la mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz. Jeostratejik olarak iki kıtaya uzanan Türkiye boğazları kontrol ediyor. İstikrarsız bir bölgede DEAŞ'la mücadelede ediyor"dedi. Türkiye'nin çok önemli bir ülke olduğuna işaret eden Borisov, Türkiye sayesinde Bulgaristan'a yasa dışı göçün tamamen durduğunu vurguladı.
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‘Hiçbir ülke DEAŞ ile mücadelede Türkiye’nin yerini dolduramaz’
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