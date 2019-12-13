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'da 12 yaşındaki kız çocuğuna 'babasının arkadaşları para karşılığı tecavüz etti'

'da 12 yaşındaki bir kız çocuğunun, babasının arkadaşlarının tecavüzüne uğradığı haberleri ülkede şok etkisi yarattı. Uyarı: Bu haberdeki bazı ayrıntıları rahatsız edici bulabilirsiniz.

BBC TÜRKÇE Dünya
Giriş Tarihi: 13.12.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 11:17
Hindistan'da 12 yaşındaki kız çocuğuna 'babasının arkadaşları para karşılığı tecavüz etti'

12 yaşındaki kız çocuğu, 2 yıl boyunca yaşadıklarını avukatlara anlatıyordu: Her hafta sonu evlerine bazı adamların geldiğini, kendisine tecavüz ettiklerini, kimilerinin babasının arkadaşı olduğunu, kimilerini tanımadığını söylüyordu.

"Her şey babamın eve bazı arkadaşlarını davet etmesiyle başladı" diyordu. Eve gelip içki içiyorlar, sarhoş olup anne ve babasının gözü önünde onu taciz ediyor, orasını burasını elliyorlardı. Kimi zaman bazıları ortadan kayboluyor, annesiyle evin küf kokan tek yatak odasına giriyorlardı.

Sonra bir gün, diye anlatıyordu, babası onu arkadaşlarından biriyle yatak odasına itti ve odanın kapısını dışarıdan kilitledi. O gün oracıkta babasının arkadaşının tecavüzüne uğradı.

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Hindistan'da 12 yaşındaki kız çocuğuna 'babasının arkadaşları para karşılığı tecavüz etti'
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