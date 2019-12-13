Kemik iliği nakli oldu, DNA’sı değişti

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Akut lösemi olan ve 4 yıl önce hayatını kurtaran kemik iliği nakli olan ABD'li Chris Long'un DNA'sı bu ameliyattan sonra değişti. Kemik iliği nakli olduktan üç ay sonra DNA testi yaptıran iki çocuk babası polis Long'un, nakil ile birlikte Alman donörünün DNA'sını da aldığı ortaya çıktı. Dört yıl sonra yapılan yeni bir testte, dudak, dil ve yanaklarındaki DNA'ların değiştiğini söyleyen Long, sperminin bile donöre ait olduğunu belirtti. Long, "Tüm bunları öğrenmek çok şaşırtıcı oldu. Düşünsenize ben kemik iliğiyle bir anda ortadan kaybolabilirim. Başkası da kaybolabilir" dedi.