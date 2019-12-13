SON DAKİKA: En yakın arkadaşıydı, baş nedimesi bile oldu! Sonrası ise koca bir ihanet!

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde yaşanan son dakika haberi herkesi şoke etti. Kelly ve Katrina isimli genç kadın aynı şirkette tanışıp dost oldular. Birbirlerinin baş nedimesi olacak kadar yakın arkadaş olan kadınlardan Kelly beynindeki tümör yüzünden hayatını kaybetti. Katrina ise sonrasında kocasını kanserden kaybedince Katrina ile Kelly'nin kocası acılarına sahip çıktılar. Ancak o zamandan sonra acılarını kalbine gömen ikili yakınlaşmaya başladı ve her şey orada başladı. Konu ile ilgili son dakika ayrıntıları ise herkesi şaşırttı.

İşte detaylar!