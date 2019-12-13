Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > SON DAKİKA: En yakın arkadaşıydı, baş nedimesi bile oldu! Sonrası ise koca bir ihanet!

: En yakın arkadaşıydı, baş nedimesi bile oldu! Sonrası ise koca bir ihanet!

'nın eyaletinden gelen haberi herkeste şaşkınlık yarattı. Bir avukatlık firmasında çalışan Katrina isimli kadın 2001 yılında aynı şirkette çalışan Kelly ile tanışmıştı. Kısa sürede çok yakın arkadaş olan iki kadın art arda evlendi ve birbirinin baş nedimesi oldu. Yakın zamanlarda da anne olan iki kadının hayatı bir anda alt üst oldu. 2010 yılında Kelly beyninde tümör olduğunu öğrendi ve sonrasında ise vefat etti. Katrina ise yakın arkadaşının kaybına üzülürken başka bir şokla karşı karşıya kaldı ve kocasının karaciğer kanseri olduğunu öğrendi. Hayatı kabusa dönen kadın kocasını kaybetti. İşte her şey bu andan itibaren başladı. Konu ile ilgili gelen son dakika ayrıntıları ise ihaneti gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 13.12.2019 15:36
SON DAKİKA: En yakın arkadaşıydı, baş nedimesi bile oldu! Sonrası ise koca bir ihanet!

'nın eyaletinde yaşanan haberi herkesi şoke etti. Kelly ve Katrina isimli genç kadın aynı şirkette tanışıp dost oldular. Birbirlerinin baş nedimesi olacak kadar yakın arkadaş olan kadınlardan Kelly beynindeki tümör yüzünden hayatını kaybetti. Katrina ise sonrasında kocasını kanserden kaybedince Katrina ile Kelly'nin kocası acılarına sahip çıktılar. Ancak o zamandan sonra acılarını kalbine gömen ikili yakınlaşmaya başladı ve her şey orada başladı. Konu ile ilgili son dakika ayrıntıları ise herkesi şaşırttı.

İşte detaylar!

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: En yakın arkadaşıydı, baş nedimesi bile oldu! Sonrası ise koca bir ihanet!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN