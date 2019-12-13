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haberi: Evinin salonuna gizli kamera yerleştirdi, izlediği görüntülere dayanamadı! En yakın arkadaşı tarafından...

İngiltere'de yaşanan ve gizli kamera sayesinde ortaya çıkan olay, bir süredir sosyal medyada en çok konuşulan haberleri arasında yer alıyor. Zira, gizli kameranın ortaya çıkardığı gerçek, 27 yaşındaki Samantha Wood'un hayatının şokunu yaşamasına neden oldu. Samantha, ülkenin Hull kentinde, küçük oğlu ile birlikte mütevazı bir evde yaşıyordu. Şüphelendiği bir dizi olayların akabinde, küçük bir güvenlik kamerası alarak evine yerleştirdi. Kameranın görüntüleri izleyen Samantha, gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşarken; en yakın arkadaşı tarafından sırtından bıçaklandığını anladı. Bu durumu da, 'Aklımı kaçıracak gibi hissetim' diyerek açıklayacaktı. İşte, güvenlik kamerasındaki o görüntüler ve son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 10:25
Son dakika haberi: Evinin salonuna gizli kamera yerleştirdi, izlediği görüntülere dayanamadı! En yakın arkadaşı tarafından...

İngiltere, bir süredir gizli kameranın ortaya çıkardığı bir gerçeği konuşuyor. Olayın detayları insanı o kadar hayrete düşürüyor ki, sosyal medyada da en çok paylaşılan haberleri arasında öne çıkıyor. Temizlik hizmetleri veren bir şirkette yönetici olarak çalışan 27 yaşındaki Samantha Wood, ülkenin Hull kentinde küçük oğlu ile mütevazı bir evde yaşıyorlardı. Samantha, evinde gerçekleşen ve kafasında şüphe yaratan bir dizi olaylardan şüphelendi. Bunların devamlı tekrarlanmasının akabinde, çareyi gizli kamera satın almakta buldu. Evindeki salona satın aldığı gizli kamerayı yerleştiren genç kadın, görüntüleri izlediğinde ise beyninden vurulmuşa döndü.

EN YAKIN ARKADAŞI TARAFINDAN...

Samantha, görüntülere inanamadı ve tekrar tekrar izledi. Gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı ve en yakın arkadaşı tarafından sırtından vurulduğunu anladı. Bu durumu da, ''Böyle bir şeye nasıl tenezzül edebildiğini aklım almıyordu'' şeklinde açıklayacaktı.

İşte, o görüntüler ve son dakika haberinin detayları

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Son dakika haberi: Evinin salonuna gizli kamera yerleştirdi, izlediği görüntülere dayanamadı! En yakın arkadaşı tarafından...
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