Son dakika haberi: Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in eski sevgilisinin genç kızları ayartıp Epstein'e gönderdiği ortaya çıktı! İnanılmaz iddialar...

İngiliz The Sun gazetesinde çıkan son dakika haberi tüm dünya kamuoyunun ilgisini çekti. Öyle ki; 18 yaşından küçük kızlara taciz ve tecavüz suçlamalarından tutuklanan sapık milyarder Jeffrey Epstein'in genç kızları nasıl ağına düşürdüğü ortaya çıktı. Son dakika haberine göre; Ghislaine Maxwell adlı kadın Epstein'in eski sevgilisi olduğunu ilişkileri bitince ona genç kızları ayarladığını itiraf etti; Epstein'in 'seks kölesi' Virginia Roberts da BBC'nin Panaroma programına konuk oldu ve başından geçenleri anlatmıştı.