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haberi: Sapık milyarder 'in eski sevgilisinin genç kızları ayartıp Epstein'e gönderdiği ortaya çıktı! İnanılmaz iddialar...

ABD Başkanı Donald Trump'ın gençlik arkadaşı ünlü sapık milyarder 'in eski çalışanının The Sun gazetesine yaptığı açıklamaları tüm dünyayı şaşkına uğrattı! Tutuklandıktan sonra cezaevinde intihar eden Epstein'in eski sevgilisi tüm iğrençlikleri bir bir anlattı. Eskiden sevgili olduğu sapık milyarderden ayrıldıktan sonra ona küçük yaşta kızları ayarlamaya başladı. Yaptıklarıyla hedef haline gelen 'in çıplak tablosunun da Epstein'in evinde asılı olduğu öne sürüldü. İşte son dakika haberinin kan donduran detayları!

Giriş Tarihi: 13.12.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 10:25
Son dakika haberi: Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in eski sevgilisinin genç kızları ayartıp Epstein'e gönderdiği ortaya çıktı! İnanılmaz iddialar...

İngiliz The Sun gazetesinde çıkan haberi tüm dünya kamuoyunun ilgisini çekti. Öyle ki; 18 yaşından küçük kızlara taciz ve tecavüz suçlamalarından tutuklanan sapık milyarder 'in genç kızları nasıl ağına düşürdüğü ortaya çıktı. Son dakika haberine göre; adlı kadın Epstein'in eski sevgilisi olduğunu ilişkileri bitince ona genç kızları ayarladığını itiraf etti; Epstein'in 'seks kölesi' Virginia Roberts da BBC'nin Panaroma programına konuk oldu ve başından geçenleri anlatmıştı.

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Son dakika haberi: Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in eski sevgilisinin genç kızları ayartıp Epstein'e gönderdiği ortaya çıktı! İnanılmaz iddialar...
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