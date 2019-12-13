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Trump: " ile geniş kapsamlı bir birinci faz anlaşması üzerinde anlaştık"

Başkanı , ile anlaşması görüşmesinde, birinci faz anlaşma konusunda uzlaştıklarını açıkladı. Çin'e 15 Aralık'ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışının da iptal edildiğini belirten Trump, "2020 seçimlerine kadar beklemeyeceğiz. Bu herkes için muhteşem bir anlaşma" ifadelerini kullandı.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 13.12.2019 19:02 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 19:15
Trump: Çin ile geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık

Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Çin ile çok geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık. Çin, bazı yapısal değişiklikler ve büyük miktarda tarım ürünü, enerji, işlenmiş ürünler ve daha birçok şeyin büyük miktarda satın alımı için mutabık kaldı." bilgisini paylaştı.

Çin / Global Times: ABD ile anlaşmanın ilk aşaması yakında

Çin'e 15 Aralık'ta uygulanması planlanan gümrük vergisi artışının da iptal edildiğini belirten Donald Trump, "İkinci faz anlaşma için bir an önce müzakerelere başlayacağız, 2020 seçimlerine kadar beklemeyeceğiz. Bu herkes için muhteşem bir anlaşma. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

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Trump: "Çin ile geniş kapsamlı bir birinci faz ticaret anlaşması üzerinde anlaştık"
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