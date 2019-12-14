31 Ocak’ta AB’den ayrılıyoruz

CORBYN

BUGÜN NELER OLDU

Birleşik Krallık'ta perşembe günü gerçekleştirilen genel seçimlerden galibiyetle çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin, Avrupa Birliği'nden (AB) 31 Ocak'ta kesinlikle ayrılacağını söyledi. Johnson, "Yoldaki engeli ezdik, düğümü çözdük" dedi. "Yeni bir gün, yeni bir şafak" ifadesini kullanan Johnson, "AB'den 31 Ocak'ta ayrılacağız. Aması, şartı yok" diye konuştu. "Oy pusulasında Muhafazakar Partiyi işaretlerken eliniz titremiş olabilir ve bir dahaki seçimde İşçi Partisi'ne dönmeye niyetli olabilirsiniz. Eğer durum buysa, güveninizle beni mahcup ettiniz. Bunu çantada keklik olarak düşünmeyeceğim" dedi. Muhafazakar Parti, Parlamento'daki 650 sandalyeden 363'ünü kazandı. Ana muhalefetteki İşçi Partisi ise 203 milletvekili çıkardı. Tek başına iktidara gelen Johnson, halkın Brexit'i gerçekleştirmek için kendisine güçlü ve yeni bir yetki verdiğini söyledi. Bu sonuçla Brexit'in gerçekleşmesi konusundaki engel ortadan kalksa da sandıktan güçlenerek çıkan ayrılıkçı İskoçların, bağımsızlık referandumu talebiyle hükümeti zorlaması bekleniyor.SEÇIMİN en büyük kaybedeni İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn oldu. İşçi Partisi, 1935'ten bu yana en büyük yenilgisini aldı. 2017'de elde ettiği 262 sandalyeden 59'unu kaybeden partinin lideri, görevi bırakacağını duyurdu.