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Bakan Çavuşoğlu'nun Katar'daki diplomasi trafiği sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tarafından kabul edildi, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 14.12.2019 16:04
Bakan Çavuşoğlu'nun Katar'daki diplomasi trafiği sürüyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame tarafından kabul edildi, Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştü.

Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılmak için bulunduğu Katar'da, bazı diplomatik temaslar gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, forum kapsamında, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame tarafından kabul edildi.

Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Kagame'ye ileten Çavuşoğlu, 3.Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nde kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacaklarını dile getirdi.

Ayrıca Çavuşoğlu, Katarlı mevkidaşı Sani ile de bir araya geldi.

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Bakan Çavuşoğlu'nun Katar'daki diplomasi trafiği sürüyor
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