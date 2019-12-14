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Çavuşoğlu'ndan Katar'da diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ve Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile ayrı ayrı görüştü.

AA Dünya
Giriş Tarihi: 14.12.2019 14:09
Çavuşoğlu'ndan Katar'da diplomasi trafiği

Çavuşoğlu, 19. Doha Forumu'na katılmak üzere bulunduğu Katar'da, bazı diplomatik temaslar gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, forum kapsamında eski Japonya Dışişleri Bakanı ve halihazırda Savunma Bakanlığı görevini yürüten Kono ile bir araya geldi.

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile Çavuşoğlu'nun görüşmesinde de gelecek yıl Türkiye'de düzenlenecek 3.Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi hazırlıkları ele alındı.

Çavuşoğlu, ayrıca Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Başkanı Borge Brende ile görüştü.

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Çavuşoğlu'ndan Katar'da diplomasi trafiği
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