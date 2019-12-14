Kirli bir oyunun parçası

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ABD Senatosu'nun sözde Ermeni soykırımı karar tasarısını kabul etmesine Meclis'ten sert tepki geldi. AK Parti, CHP, MHP ile İYİ Parti grupları, TBMM Genel Kurulu'nda bu yalanı kınadı. HDP ise grupların aldığı ortak kararın okunmasına onay verirken, daha önce yaptığı gibi içeriğine muhalefet etti. Kararda, "ABD Senatosu'nun, tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle uluslararası hukukun temel kurallarını yok sayarak, sözde Ermeni soykırımı iddiaları konusunda kabul ettiği kararı TBMM olarak esefle kınıyor ve reddediyoruz" denildi. Hukuki hiçbir değeri bulunmayan ve müteakip seçim dönemi sonrasında oluşacak senatoyu bağlamayacak kararın, açıkça kirli bir siyasi oyunun parçası olduğu belirtilerek, "Bu, keyfi ve gündelik politikanın basit çıkarları temelinde tarihi okumaktan ibaret değersiz bir tavırdır" ifadesine yer verildi. Kararda, şunlar kaydedildi: "Manidardır ki, ABD çıkarları ne zaman Türkiye'nin politikalarıyla ters düşse bu konu Senato gündemine getirilmektedir." Türkiye'nin tutumunun bu konuda net ve belli olduğu kaydedilen karar, şöyle devam etti: "Bilgi ve belgeleri gizleyerek, kara propagandaya ve ırkçı yaklaşımlara boyun eğmek ABD Senatosu dahil parlamentolara yakışmaz. Türkiye ve ABD arasında uzun yıllara dayalı stratejik müttefikliğin ve dostluğun, karanlık hesaplara alet edilerek tahrip edilmesinden büyük üzüntü duymaktayız. ABD Senatosu artık kendi tarihine kattığı bu kirli vicdan yüküyle yaşamak zorundadır. ABD Senatosu'nun bu kararı hem tarih hem hukuk açısından hem de Türk milleti ve insaf sahibi dünya halkları nezdinde yok hükmündedir."ABD Senatosu'nun 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesine Türkiye'den tepki yağdı:ABD Senatosu, sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlar ile yeniden yazma çabası içine girmiştir. Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz. Kararı reddediyoruz.1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında asılsız iddiaları esas alan ve Türk- Amerikan ilişkilerinin iklimini zehirleyen kararı hiçbir suretle kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Bu temelsiz ve çirkin karar, soykırım endüstrisi lobisini memnun etse de, tarihi yalan siyasetine alet etmektedir.Ermenilerin iddiaları, asılsızdır. Bu sebeple bu bir iddia değil, iftiradır. ANKARAABD'NİN Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD Senatosu'nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye Ankara'nın tepkisi iletildi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden bir diplomat ise "Yönetimin pozisyonu değişmemiştir" dedi. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da "soykırım" ifadesini kullanmamıştı.