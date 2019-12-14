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Haberi: Tatil köyünde anne ve kızına dehşeti yaşattılar! Beş otel çalışanı…

’nın Napoli kentinde 2016 yılında yaşanan olay kan dondururken, konuyla ilgili mahkemenin kararı açıklandı. Ülke ajansları tarafından olarak geçilen haberde 50 yaşındaki kadın kocasını kaybettikten sonra 26 yaşındaki kızıyla birlikte İtalya’ya tatile giderek üzüntüsünü hafifletmeyi istemişti. Başına gelecekler habersiz olan talihsiz kadın ve kızına kaldıkları 5 yıldızlı otelin çalışanları dehşeti yaşattılar. İşte korkunç olayla ilgili mahkemenin kararı…

Giriş Tarihi: 14.12.2019 20:17
Son Dakika Haberi: Tatil köyünde anne ve kızına dehşeti yaşattılar! Beş otel çalışanı…

Ülke bu olayla çalkalanıyor... 50 yaşındaki kadın, kocasını kaybettikten sonra kızıyla birlikte 'ya giderek üzüntüsünü hafifletmek istemişti. Ancak başına geleceklerden habersizdi... Tatil cennetinde işledikleri korkunç suç nedeniyle beş otel çalışanına rekor ceza geldi.

İtalya'nın Napoli kentinin güneyinde bulunan tatil cenneti Sorrento, bu kez güzellikleriyle değil burada işlenen korkunç bir suçla dünya gündemine geldi.

İngiltere'nin Kent kentinde yaşayan 50 yaşındaki İngiliz kadın ve 26 yaşındaki kızı, 2016 yılının ekim ayında tatil yapmak üzere Sorrento'ya geldi.

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Son Dakika Haberi: Tatil köyünde anne ve kızına dehşeti yaşattılar! Beş otel çalışanı…
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