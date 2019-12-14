Son Dakika Haberi: Tatil köyünde anne ve kızına dehşeti yaşattılar! Beş otel çalışanı…

Ülke bu olayla çalkalanıyor... 50 yaşındaki kadın, kocasını kaybettikten sonra kızıyla birlikte İtalya'ya giderek üzüntüsünü hafifletmek istemişti. Ancak başına geleceklerden habersizdi... Tatil cennetinde işledikleri korkunç suç nedeniyle beş otel çalışanına rekor ceza geldi.

İtalya'nın Napoli kentinin güneyinde bulunan tatil cenneti Sorrento, bu kez güzellikleriyle değil burada işlenen korkunç bir suçla dünya gündemine geldi.

İngiltere'nin Kent kentinde yaşayan 50 yaşındaki İngiliz kadın ve 26 yaşındaki kızı, 2016 yılının ekim ayında tatil yapmak üzere Sorrento'ya geldi.