SON DAKİKA: Spor antrenörü anlattı! 10 saat boyunca uyanık olarak…

Spor antrenörü 29 yaşındaki Nichole isimli kadın sağlıklı yaşıyor ve besleniyor, düzenli spor yapıyordu. Uzun süren baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik şikayetlerinden sonra hastaneye gitti ve kendisine konulan teşhis karşısında yıkıldı. Son dakika bilgisine göre; beyninde tümör olduğunu öğrenen genç kadın duydukları karşısında yıkıldı. Dört yıldır evli olan ve sadece üşüttüğünü zannederek bu süreci geçiren kadın bir gazeteye konuştu. Beynindeki tümörü aldıran kadın konu ile ilgili son dakiak detaylarında bulundu. Anlattıkları ise hem üzücü hem de şaşırtıcıydı.

İşte konu ile ilgili tüm detaylar!