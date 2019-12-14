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: Spor antrenörü anlattı! 10 saat boyunca uyanık olarak…

29 yaşındaki adlı kişisel antrenör kadın, sağlıklı beslendiği ve spor yaptığı için sağlık sorunlar yaşamasını anlamıyordu. Sürekli baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik şikayeti yaşaması sebebiyle hastaneye giden kadın kendisine konulan teşhis sonrasında yıkıldı. Edinilen bilgisine göre; genç kadının beyninde tümör bulunuyordu. Aldığı haber karşısında yıkılan kadın bir gazeteye konuştu ve hikayesini anlattı. Konu ile ilgili anlattığı son dakika detayları ise hem hüzünlendirdi hem de şaşırttı. İşte ayrıntılar!

Giriş Tarihi: 14.12.2019 11:39
SON DAKİKA: Spor antrenörü anlattı! 10 saat boyunca uyanık olarak…

Spor antrenörü 29 yaşındaki isimli kadın sağlıklı yaşıyor ve besleniyor, düzenli spor yapıyordu. Uzun süren baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik şikayetlerinden sonra hastaneye gitti ve kendisine konulan teşhis karşısında yıkıldı. bilgisine göre; beyninde tümör olduğunu öğrenen genç kadın duydukları karşısında yıkıldı. Dört yıldır evli olan ve sadece üşüttüğünü zannederek bu süreci geçiren kadın bir gazeteye konuştu. Beynindeki tümörü aldıran kadın konu ile ilgili son dakiak detaylarında bulundu. Anlattıkları ise hem üzücü hem de şaşırtıcıydı.

İşte konu ile ilgili tüm detaylar!

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SON DAKİKA: Spor antrenörü anlattı! 10 saat boyunca uyanık olarak…
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