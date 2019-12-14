Son Dakika: Ünlü oyuncu Danny Aiello hayatını kaybetti! Dany Aiello kimdir ve neden öldü?

86 yaşındaki ünlü aktörün ailesi tarafından duyurulan son dakika haberine göre dünyaca ünlü ve sevilen aktör Danny Aiello hayatını kaybetti. 86 yaşındaki ünlü aktör birçok filmde rol almış ve başarılı performansıyla ödüllere layık görülmüştü. Özellikle Godfather (Baba) serisinin ikinci filmindeki rolüyle tanınan Danny Aiello, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde Oscar'a aday gösterildiği de biliniyordu. İşte son dakika haberinin diğer detayları…

DANNY AIELLO HAYATINI KAYBETTİ!

Ünlü yönetmen Spike Lee'nin 1989 tarihli 'Do The Right Thing' (Doğru Şeyi Yap), filminde pizzacı Sal rolüyle hafızalara kazınan Danny Aiello, bu filmdeki performansıyla En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu kategorisinde Oscar'a aday gösterilmişti.

'Godfather' (Baba) serisinin ikinci filminde küçük bir rol alan Aiello, 1987 yapımı 'Moounstruck' filminde de ünlü şarkıcı Cher'in oynadığı Loretta karakterinin tereddütlü nişanlısı olarak izleyici karşısına çıkmıştı.

Cher, Twitter hesabından yayınladığı mesajda, "Hoşça kal sevgili Danny Aiello. Danny büyük bir aktördü. Dahi komedi aktörüydü. Çok gülerdik. Moonstruck'u çekerken hayatımın en mutlu zamanlarından biriydi. O da o mutlu zamanın bir parçasıydı" ifadelerini kullandı.

Danny Aiello, Madonna'nın 'Papa Don't Preach' şarkısına çektiği 1986 tarihli klibinde de ünlü şarkıcının babasını oynamıştı. Ünlü oyuncunun ölüm sebebine ait bir bilgi ise henüz bulunmuyor.