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50 derecenin üstünü görecek

Giriş Tarihi: 15.12.2019
Avustralya 50 derecenin üstünü görecek
SICAK ve orman yangınları ile mücadele eden Avustralya'da gelecek hafta ülkenin en sıcak günü rekorunun kırılması bekleniyor. Meteoroloji uzmanlarına göre sıcak çarşamba günü ülkenin birçok bölgesinde hava sıcaklığı 40'ları geçecek. Ülkenin en sıcak günü 2 Ocak 1960'ta Oodnadatta'da 50.7 derece olarak kaydedilmişti. Uzmanlar çarşamba günü bu oranın bazı bölgelerde aşılabileceğini düşünüyor. Avustralya'da süren orman yangınlarında ülkenin bir yıldaki sera gazı emisyonunun neredeyse yarısına eşit karbondioksit birkaç ayda atmosfere salındı.
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Avustralya 50 derecenin üstünü görecek
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