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ve ’da İslam karşıtlığı zirve yaptı

Giriş Tarihi: 15.12.2019
İsveç ve Almanya’da İslam karşıtlığı zirve yaptı
Almanya'da 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 187 İslamofobik suç işlendiği kayıtlara girdi. Açıklanan rapora göre bu suçlardan dolayı 8 kişi yaralanırken, 6'sı Hessen eyaletinde olmak üzere toplam 8 kişi gözaltına alındı. İsveç'te ise sosyal medyada örgütlenen bazı aşırı sağcıların ülkedeki bütün Müslümanların öldürülmesini ve camilerin yakılmasını istediği belirtildi. Expo dergisi, aşırı sağcıların yazışmalarını ortaya çıkardı. Bu yazışmalarda, 44 bin kişinin üye olduğu gruplarda, aşırı sağcı İsveç Demokrat Partili birçok politikacının da yorum yaptığı bilgisine yer verildi.
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İsveç ve Almanya’da İslam karşıtlığı zirve yaptı
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