Jüpiter’de dev kasırga oluştu

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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, Jüpiter'de oldukça büyük bir kasırga tespit etti. Bilim insanları, 3 Kasım 2019 tarihinde Jüpiter'in güney kutbunda Juno uzay aracına kritik bir manevra yaptırmaya çalışırken büyük bir kasırga fark ettiklerini açıkladı. Juno uzay aracının baş araştırmacısı Scott Bolton, keşif sırasında Juno'nun gezegenin 3 bin 500 kilometre uzağında veri toplamaya çalıştığını, tam bu sırada yörüngenin uzay aracını Jüpiter'in gölgesine doğru taşıdığını fark ettiklerini söyledi. Kasırganın Teksas eyaleti büyüklüğünde olduğunu ve daha önce keşfedilen altı kasırgadan daha büyük olduğu vurgulandı. Ayrıca, bu durumun güneş enerjisiyle çalışan Juno için riskli olduğu kaydedildi. DIŞ HABERLER