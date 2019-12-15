Meteor yağmuru için en güzel zaman

BUGÜN NELER OLDU

AMERIKAN Meteor Derneği, bu hafta sonu gece saatlerinde gökyüzünde yoğun bir meteor yağmuru gözlenebileceğini duyurdu. BBC'de yer alan habere göre, her yıl Aralık ayında gözlenen bir uzay olayı olan Geminid (İkizler) meteor yağmuru görsel bir şölen oluşturacak. Dünya Güneş'in etrafındaki yörüngesinde ilerlerken, 3200 Phaethon adlı küçük gezegenden saçılan parçaların arasından geçiyor. Bu parçalar atmosfere girdiğinde ışık saçarak parçalanıyor. Karanlık bir gecede saatte 120 meteor görmek mümkün olabiliyor. Bunların hızı 130 bin km'ye düştüğü için çıplak gözle daha kolay gözlenebiliyorlar. Ancak, meteor yağmurunu gözlemek için gökyüzünün açık ve karanlık olması gerekir. Bu parçaların etrafa ışık saçıp gözden kaybolması halk arasında "yıldız kayması" olarak biliniyor. DIŞ HABERLER