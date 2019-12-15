Türkiye’den Akdeniz’e İHA ve SİHA üssü

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, Geçitkale Havaalanı'nın, insansız hava araçları (İHA) ile yürütülecek faaliyetlerde kullanılmasına onay vermesinin yankıları sürüyor. Önceki gün yapılan açıklamada, "KKTC hükümeti olarak, Doğu Akdeniz bölgesinde yaşanan son gelişmeler ışığında KKTC'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin meşru hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının (KTBK) talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın İnsansız Hava Araçları ile yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına izin verilmiştir" denilmişti.KKTC Başbakanı Ersin Tatar da acil ihtiyaç nedeniyle Geçitkale Havaalanı'nda silahlı insansız hava aracı faaliyetlerine izin verildiğini söyledi. TRTHaber'e konuşan Tatar, "Libya Anlaşması ile meseleye bir boyut daha kazandırılmıştır ve yeni harita ortaya çıkmıştır, ezberleri bozmuştur. Çünkü onların ezberlerinde Yunanistan'ın küçücük adalarının da büyük bir memleket gibi ekonomik münhasır bölgeleri varmış gibi. Bu haritalarda bir bakıma bizim haklarımızı gasbetme çabaları içerisinde" değerlendirmesinde bulundu. KKTC Başbakanı Tatar ayrıca "Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte kararlı adımlar atılmaktadır. Rum tarafında da benzer adımlar atılmıştır bilemeyiz ama İsrail, Yunanistan çeşitli ülkelerle ilişkiler vardır. Bizim bu bölgede müttefikimiz Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.